Column Thijs Zonneveld | Driekwart miljoen voor Ronald de Boer, maar geen cent voor vrouw en kinderen van een bezweken arbeider

Diepe zucht. Rollende ogen. Ronald de Boer werd er een beetje moe van. Dat gezeur over Qatar, elke keer weer die mensenrechten en die duizenden doden. Het viel allemaal best mee, er was al genoeg veranderd en in andere landen is er ook wel iets mis. Zijn betoog aan tafel bij Humberto Tan was nauwelijks te volgen (iets met kapsters en leraren op een grote hoop), maar het kwam op het volgende neer: klep houden, voetbal kijken.