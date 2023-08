Competitiedebuut Orkün Kökçü verpest door oud-Feyenoorder: Robert Bozeník grijpt hoofdrol

Voetbalpod­cast | 'Juridische stappen van Steijn zijn nu niet zo handig’

Oude wonden werden zondagavond weer opgehaald tussen Maurice Steijn en Pierre van Hooijdonk. De trainer van Ajax heeft juridische stappen aangekondigd, maar ondertussen moet hij een elftal opbouwen. Is het terughalen van oude bekenden nu slim of niet? En is PSV klaar voor Sturm Graz? En waarom blijft Getafe de schande van Spanje? Etienne Verhoeff bespreekt het met Johan Inan in een nieuwe AD Voetbalpodcast.