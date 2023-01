Copa América wordt in 2024 in de Verenigde Staten gehouden als generale voor WK 2026

Tien landen die behoren tot de CONMEBOL en zes van de CONCACAF nemen deel aan het toernooi dat door beide bonden gezamenlijk wordt georganiseerd. Het WK van 2026 vindt plaats in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De Copa América wordt gezien als een goede generale.



Het is de tweede keer dat de Copa América in de Verenigde Staten wordt gehouden. Dat gebeurde eerder in 2016. Toen versloeg Chili Argentinië na strafschoppen. Argentinië won de laatste editie in 2021 in Rio de Janeiro en veroverde eind vorig jaar ook de wereldtitel in Qatar.