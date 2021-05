Coronaregels aan laars gelapt door spelers en stafleden Go Ahead bij talkshow: ‘Niet goed te praten’

De Deventer wethouder was in de uitzending aanwezig om als wethouder sport te praten over de plannen voor uitbreiding van het stadion. De talkshow vanuit een zaal in stadion De Adelaarshorst duurde van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur. Omdat De Geest ook wethouder voor welzijn is, vond hij dat hij in de uitzending een opmerking moest maken over het kennelijke feest wat zich in de ruimte naast de plek van de uitzending afspeelde.