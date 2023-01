Cremonese stunt en knikkert Napoli na strafschoppen uit Coppa Italia

Na 90 minuten was de wedstrijd in 2-2 geëindigd. Charles Pickel had de hekkensluiter uit de Serie A, die dit seizoen nog niet had gewonnen in de competitie, op voorsprong gezet. Napoli was nog in de eerste helft op 2-1 gekomen door treffers van Juan Jesus en Giovanni Simeone. Ook in de tweede helft leek Napoli de wedstrijd volledig in handen te hebben, maar in de 87e minuut maakte Felix Afena-Gyan gelijk.