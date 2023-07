Cristiano Ronaldo geeft hoog op over Saoedische competitie: ‘Zal niveau van Nederland overstijgen’

World Matchplay Uitgejoel­de Danny Noppert wijst vooral naar zichzelf na ‘slordig’ verlies: ‘Ver onder mijn kunnen’

De tweede ronde is voor Danny Noppert het eindstation geworden op de World Matchplay. In een partij waarin hij nooit helemaal zijn draai vond, moest The Freeze nipt zijn meerdere erkennen in Nathan Aspinall: 11-9. ,,Het was echt niet mijn wedstrijd.” Dirk van Duijvenbode is nu nog de enige overgebleven Nederlander op het toptoernooi.