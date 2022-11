Cristiano Ronaldo in explosief interview: ‘Door mij op de voorpagina te zetten, verkopen ze meer kranten’

Cristiano Ronaldo heeft in het eerste deel van zijn interview op het Britse TalkTV de vloer aangeveegd met Manchester United. ,,De klok staat er al jaren stil. Dat was moeilijk.”

Soms vraagt Cristiano Ronaldo zich af, zo vertelde de aanvaller van Manchester United in het eerste deel van 90 Minutes with Ronaldo waarom hij bijna een half miljard volgers op Instagram heeft. Zijn antwoord gaf een inkijk in zijn psyche. ,,Ik speel goed voetbal, zoals iedereen weet”, bewierookte hij zichzelf. ,,Ik ben charismatisch en zie er goed uit. Ik ben als een sappige vrucht waaruit iedereen een hap wil nemen.”

Op de ontboezeming voor TalkTV aan presentator Piers Morgan volgde een waarschuwing aan mensen die hem bekritiseren. Wie niet zijn voeten kust, schrapt hij als vriend. ,,Ik denk dat ze jaloers op me zijn”, sneerde Ronaldo. Oud-ploeggenoten Wayne Rooney en Gary Neville noemde hij om die reden ‘collega’s en verraders’. Roy Keane en Rio Ferdinand, die geen kwaad woord over hem willen horen, ‘maken onderdeel uit van zijn reis’.

Coach Erik ten Hag komt morgen pas in deel twee aan bod, maar de eerste 45 minuten maken duidelijk hoe Ronaldo zichzelf ziet: als een zon waar omheen de aarde draait. Op 37-jarige leeftijd wil hij niet horen dat zijn niveau daalt en zijn tijd aan de top wegebt. Ten Hag, die het waagde hem op de bank te zetten, geldt in deze gedachtegang automatisch als de vijand, ook al bewijzen de statistieken het gelijk van de Nederlander.

De keuze van Ronaldo om Piers Morgan Uncensored te gebruiken om zijn grieven te delen, lijkt op het eerste gezicht vreemd. De show trekt ongeveer 50 duizend kijkers. Het bereik van de voormalige hoofdredacteur van The Daily Mirror op sociale media - 8,1 miljoen volgers op Twitter - maakt het geringe aanzien van het programma meer dan goed. En in de journalist vond hij een gesprekspartner die hem geen kritische vraag stelde.

In ruil voor een ‘exclusive’ fungeerde Morgan als een aangever. De aanleiding van het duidelijk voorgekookte interview wordt geen moment benoemd, maar kwam in elke zin indirect naar voren. Ronaldo wekte de indruk als een bezorgde supporter zijn onvrede over de staat van de club te uiten. ,,De fans zijn alles voor mij”, zei de vijfvoudig winnaar van de Ballon D’Or, om vervolgens met dedain over zijn werkgever te spreken.

Ronaldo uit kritiek op alles en iedereen

Ronaldo wil weg na het WK, maar probeerde de schuld ervan in de schoenen te schuiven van iedereen behalve zichzelf. ,,Alles is hetzelfde gebleven”, vertelde hij over trainingscomplex Carrington. ,,De club is instabiel. De klok staat er stil. Ook op de transfermarkt kunnen ze niet veel doen. Het verraste mij. Ik wist dat Manchester United niet meer hetzelfde was als in mijn eerste periode, maar dat het gat met de top zo groot was, verwachtte ik niet.”

In een opzichtige flirt met de achterban haalde hij Alex Ferguson aan, zijn mentor totdat hij in 2009 vertrok naar Real Madrid. Dat Ronaldo zichzelf een ‘slaaf’ van de club noemde, toen Ferguson hem een jaar eerder niet wilde laten gaan, bleef onbenoemd. Ole Gunnar Solskjaer? Een ‘geweldige kerel’, maar als coach in zijn ogen te licht. Ralf Rangnick? Een onbekende die opnieuw het wiel wilde uitvinden.

,,Diep van binnen erkende ik hem nooit als boss”, fulmineerde Ronaldo. ,,Hij had geen idee waarmee hij bezig was, snapte de omvang van de club niet.” Evenmin sprak de Portugees met veel waardering over zijn jongere ploeggenoten. ,,Hun mentaliteit is anders. Geen honger, ze krijgen alles eenvoudig, lijden niet. Het interesseert ze geen snars. Ik ben een voorbeeld. Sommigen volgen mij, de meesten niet.”

Alleen landgenoot Diogo Dalot kon hem bekoren en in mindere mate Lisandro Martínez en Casemiro. Dat Ronaldo, ondanks zijn 24 doelpunten vorig jaar, het fysiek niet meer kon opbrengen om druk te zetten, zoals elke moderne coach tegenwoordig verlangt, wuifde hij weg. ,,Die kritiek, in de media, komt voort uit mijn status. Door mij op de voorpagina te zetten, verkopen ze meer kranten.”

Critici houden niet van beroemdheden

In de visie van Ronaldo houden zijn critici niet van beroemdheden. De clubtopscorer van vorig seizoen kwam alleen in het deel over zijn gestorven zoontje in april menselijk over. In een kapel in een van zijn huizen bewaart hij zijn as, naast die van zijn aan alcoholisme overleden vader. ,,Ik praat met hen. Altijd.” Bij Ten Hag, morgen uitgebreid gefileerd, zal dit stuk niet blijven hangen.

De context van de clip, waarin Ronaldo zegt geen respect voor hem te hebben, moet nog duidelijk worden, maar het voorwerk is gedaan. In het universum van Ronaldo bestaat alleen plek voor jaknikkers en bewonderaars. Wie zichzelf vergelijkt met ambrozijn, laat zich niet sturen door Ten Hag. Ronaldo ziet in de spiegel zijn twintigjarige zelf. Dat zijn coach een meer realistische kijk heeft, maakt hem automatisch tot zijn vijand.