Cristiano Ronaldo is ziedend en duwt official weg tijdens belangrijk duel: ‘Word wakker! Fucking hell!’

Programma WK atletiek vanavond | Hassan en Koster in actie op 5000 meter

Het is de vijfde dag van de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. Na haar bronzen medaille op de 1500 meter van gisteravond komt Sifan Hassan vandaag alweer in actie op de 5000 meter. Het evenement duurt tot en met zondagavond. Bekijk hier het complete programma. De avondsessie is te volgen in ons liveblog hieronder.