Cristiano Ronaldo ontbreekt bij training Juventus: ‘Pikante terugkeer naar Manchester lijkt in de maak’

Eerste officiële nederlaag een feit voor Arne Slot en Feyenoord: ‘Feyenoord moet hier gewoon winnen’

26 augustus Vlekkeloos liep het zeker niet, maar Feyenoord kon na de ruime 5-0 winst in de Kuip een stootje hebben tegen IF Elfsborg. De ploeg ging kopje onder in Zweden (3-1), maar zit wel in een balletje bij de loting voor de Conference League.