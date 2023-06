Cristiano Ronaldo opgetild door veldbestormer tijdens EK-kwalificatieduel Portugal

Een opvallend moment zaterdag tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van Portugal tegen Bosnië-Herzegovina. De 38-jarige aanvaller werd in de tweede helft aangeklampt door een veldbestormer en vervolgens zelfs een stukje de lucht in getild. De topscorer aller tijden van Portugal kon er wel op lachen, al werd de jonge fan uiteraard snel afgevoerd door toegesnelde beveiligers.

Scoren deed Ronaldo niet meer, maar Champions League-winnaar Bernardo Silva, die net als Manchester City-verdediger Ruben Dias in de basis begon, wél. Hij zorgde met een fraaie chip voor de 1-0. Na rust verdubbelde Bruno Fernandes met een kopbal de voorsprong, waarna diezelfde Fernandes in de blessuretijd er ook nog 3-0 van maakte.

Door de zege heeft Portugal na drie wedstrijden de volle buit en ligt het op koers voor kwalificatie voor het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez heeft twee punten meer dan Slowakije. De bovenste twee landen plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo kon er de humor wel van inzien. © AFP

België morst punten in eigen huis

België liet punten liggen in de EK-kwalificatiereeks. De Rode Duivels kwamen in het eigen Koning Boudewijnstadion niet verder dan 1-1 tegen Oostenrijk. Portugal pakte tegen Bosnië wél drie punten en deed zo goede zaken in de strijd om een EK-ticket. Eerder op de dag leed Erling Haaland met Noorwegen een pijnlijke nederlaag tegen Schotland.

België won zijn eerste twee wedstrijden onder leiding van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco, maar worstelde tegen Oostenrijk. De Belgen kwamen in de eerste helft op achterstand en kwamen die klap pas na ruim een uur spelen te boven. In de 62ste minuut maakte Romelu Lukaku, die vorige week in de finale van de Champions League nog een enorme kans miste, met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied de gelijkmaker.

België kreeg vele kansen op meer, net als Oostenrijk aan de andere kant, maar gescoord werd er niet meer. Daardoor staan de Belgen na twee wedstrijden op vier punten, terwijl Oostenrijk zeven punten uit drie duels heeft verzameld. Bij België deed PSV-aanvaller Johan Bakayoko als invaller 21 minuten mee. Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Amadou Onana en Leandro Trossard ontbraken.

Cerny trekt supervorm door

Vaclav Cerny trok zijn supervorm van FC Twente door bij de nationale ploeg van Tsjechië. Dankzij twee doelpunten van de 23-jarige door VfL Wolfsburg begeerde aanvaller won Tsjechië met 0-3 bij Faeröer, waarmee de Tsjechen goede zaken deden in de EK-kwalificatiereeks.

EK ver weg voor Haaland en Noorwegen

Noorwegen heeft in de strijd om een EK-ticket een pijnlijke nederlaag tegen Schotland geleden. De Noren stevenden dankzij een doelpunt van Manchester City-spits Erling Haaland (een benutte strafschop) op hun eerste overwinning in de EK-kwalificatiereeks af. Maar in de slotfase kantelde de wedstrijd volledig. In de 87ste minuut gleed Lyndon Dykes de gelijkmaker voor Schotland binnen, waarna Kenny McLean twee minuten later na een fraaie aanval de gelijkmaker binnenschoof.

Vlak voor de dubbelslag was Haaland al gewisseld, waardoor hij ontbrak in het Noorse slotoffensief dat volgde. Schotland sleepte de zege binnen en deed goede zaken in de strijd om een EK-ticket. De Schotten hebben na drie wedstrijden nog de volle buit, terwijl Noorwegen pas één punt heeft na drie wedstrijden. Concurrent Spanje staat drie punten en speelde een wedstrijd minder.

Programma EK-kwalificatie

Standen EK-kwalificatie

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Statistieken EK-kwalificatie

