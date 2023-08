Cristiano Ronaldo weer op dreef: superster heeft eerste prijs te pakken met Al Nassr

Met video Danny Noppert verschalkt tv-debutant en staat in kwartfina­les New South Wales Darts Masters

Op de New South Wales Masters in Australië is Danny Noppert vandaag doorgedrongen tot de kwartfinales. De Nederlander won zijn partij tegen de onervaren Australiër Brenton Lloyd in de eerste ronde met 6-3. Hij noteerde onderweg drie 180-scores en een 121-finish.