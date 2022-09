Cristiano Ronaldo weet van geen ophouden: ‘Ik wil het EK van 2024 ook nog meemaken’

Piloot rampvlucht voetballer Sala vreesde al dat vliegtuig ‘onbetrouw­baar’ was

De piloot van het vliegtuigje dat neerstortte met voetballer Emiliano Sala aan boord, had maar weinig vertrouwen in zijn toestel. De BBC bemachtigde een geluidsopname waarop te horen is dat piloot David Ibbotson aankondigt een ‘reddingsvest te dragen’ tijdens de noodlottige vlucht. Hij zei ook tegen een vriend dat het vliegtuig ‘onbetrouwbaar’ is.

21 september