Crysencio Summerville doet het weer: oud-Feyenoorder scoort vierde duel op rij

Met samenvatting Oud-Feyenoor­der Crysencio Summervil­le doet het weer voor Leeds United, Manchester City ontsnapt in blessure­tijd

Na zijn heldenrol van vorige week tegen Liverpool, heeft Crysencio Summerville Leeds United opnieuw een zege bezorgd. In het Premier League-duel met Bournemouth tekende de Nederlandse oud-Feyenoorder in de slotfase voor de winnende 4-3. Manchester City had het lastig tegen Fulham, maar wist uiteindelijk tóch te winnen.

5 november