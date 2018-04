Curlingmannen boeken zege op China

Jakobsen na zege: Hoop ooit meer te winnen dan Cavendish

4 april In een zware editie van de Scheldeprijs beleefde Fabio Jakobsen zijn doorbraak voor het grote publiek. Het pas 21-jarige sprinttalent van Quick-Step is in zijn eerste jaar bij de profs al zo goed en vol vertrouwen dat hij zijn overwinning geroutineerd vierde.