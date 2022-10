Cyriel Dessers maakt eerste goal voor Cremonese, maar Ajax-opponent Napoli wint opnieuw ruim

Napoli staat na zeven overwinningen en twee gelijke spelen op 23 punten. Dat zijn er twee meer dan nummer twee Atalanta, dat vanmiddag op bezoek bij Udinese een 0-2 voorsprong nog uit handen gaf.



Napoli kwam na 26 minuten op voorsprong in het Stadio Giovanni Zini in Cremona door een rake strafschop van Matteo Politano. Via Cyriel Dessers, die zijn eerste goal maakte voor Cremonese, werd het twee minuten na rust 1-1. Dessers, die voor 6,5 miljoen euro werd overgenomen van Racing Genk had 658 speelminuten nodig voor zijn eerste goal in de Serie A. De Conference League-topscorer van vorig seizoen in het shirt van Feyenoord stond in acht van de negen duels tot nu toe in de basis, vorige week tegen Lecce (1-1) moest hij het doen met een invalbeurt van 25 minuten.



Even leek Napoli daardoor punten te gaan verspelen, maar in het laatste kwartier sloeg Napoli nog drie keer toe. De Argentijn Giovanni Simeone maakte de 1-2, de Mexicaan Hirving Lozano de 1-3 en de Uruguyaan Mathias Oliveira de 1-4. Khvicha Kvaratskhelia scoorde vanavond niet, maar was wel de speler die onderuit werd gehaald bij de strafschop voor de 0-1 en gaf nog de assist bij de goal van Lozano. De 21-jarige revelatie uit Georgië staat nu al op zes goals en vijf assists in zijn eerste elf wedstrijden voor Napoli.