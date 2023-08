Cyriel Dessers wil PSV nu als speler van Rangers pijn doen: ‘Worden speciale duels voor me’

,,Ik hoop de komende weken de beste versie van mezelf te laten zien”, aldus Dessers. ,,Het worden speciale wedstrijden voor me tegen PSV. Ik ken de club, ik ken het land. De doelstelling voor Rangers en mij is helder: we willen het hoofdtoernooi halen. Ik heb in Nederland en Italië gespeeld. Ik probeer te combineren wat ik in beide competities heb geleerd en zo een complete aanvaller te worden.”

Naast Dessers kent Rangers met Danilo (Feyenoord) en Sam Lammers (onder meer PSV) nog twee nieuwe spelers met een verleden in de Eredivisie. Trainer Michael Beale is blij met zijn aanvallers. “Ik was blij dat we Dessers konden halen. Hij wordt elke dag sterker. Met zijn doelpunten heeft hij een mooie historie tegen PSV.” Over Danilo zei hij: “Hij is echt een geweldige gozer met een goede persoonlijkheid. Hij heeft, qua verhuizing, een aantal drukke weken achter de rug. Nu hij helemaal gesetteld is, kan hij zich helemaal op het voetbal concentreren.”