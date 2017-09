Daley Blind ziet Feyenoord wel winnen van City

De 27-jarige international wees op zijn verleden bij Ajax. In 2012 ontmoetten de Amsterdammers als kampioen van Nederland in de groepsfase van de Champions League Manchester City. Ajax won in de Arena (3-1) en speelde gelijk in het Etihad Stadium (2-2). ,,Daar bewaar ik mooie herinneringen aan”, vertelde hij met een glimlach. Blind denkt dat Feyenoord vijf jaar later tot iets vergelijkbaars in staat is.



,,Je moet gewoon genieten”, sprak hij. ,,Dan komt het vanzelf bovendrijven. Als je maar durf en lef toont als team. Verder zullen ze het echt samen moeten doen. Plezier maken is een van de voornaamste dingen. Als je op dit op podium zulke wedstrijden mag spelen, moet je dat doen. Maar je moet wel beseffen dat als je het samen als collectief doet, dat je tot grootse dingen in staat bent.”



Zelf keek Blind tevreden terug op zijn terugkeer in de Champions League. ,,Leuk om het deuntje weer te horen”, gaf hij aan. De Nederlander vertelde, dat zijn deelname aan het duel niet vanzelfsprekend was. Door de brede selectie moet hij vechten voor speelminuten. ,,Ik vecht elk jaar weer, wil ervoor zorgen dat ik zoveel mogelijk speel. Ik knok gewoon voor mijn plek, zoals elke andere speler. Gelukkig heb ik tot nu toe veel minuten gemaakt.”



De geruchten over een mogelijk vertrek in de zomer lachte hij weg. ,,Bij mij is dat niet bekend. Ik focus me op de club, heb nog een contract tot het einde van het seizoen. Ik ben ook geen persoon die problemen gaat maken. Dat wil ik ook niet. Ik zit bij een van de grootste clubs ter wereld. Ik ben blij, zit op de goede weg. Ik moet kijken van wedstrijd naar wedstrijd. Gewoon heel hard blijven vechten. We zien wel wat het wordt.”



Over de kansen van Manchester United dit seizoen in de Premier League en de Champions League wilde hij ondanks de vrijwel perfecte start niet te hoog van opgeven. ,,Volgens mij begonnen we vorig jaar ook met drie overwinningen. Het is nog heel lang. Tot nu toe doen we het in elk geval goed.” Blind, gehaald door Louis van Gaal, zakte in de hiërarchie na de komst van José Mourinho, maar speelt na een lastig begin onder de Portugees minimaal één keer per week.



Met hetzelfde optimisme vroeg hij Feyenoord naar de ontmoeting met City uit te kijken. ,,In je achterhoofd heb je natuurlijk een plan. Dat zijn de persoonlijke ingrediënten van een coach. Maar als speler moet je dat durven uitvoeren. Ik weet zeker dat Giovanni van Bronckhorst het goed gaat neerzetten.” Hoe groot hij de kans acht op een zege van Feyenoord hield hij in het midden. ,,In voetbal kan alles. Je weet het nooit.” Bij Ajax bewees hij dat al.