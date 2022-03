Dani Alves hoopt dat Messi terugkeert naar Barcelona: ‘Hij is niet gelukkig in Parijs’

Alves en Messi speelden van 2008 en 2016 al 349 wedstrijden samen op de rechterflank van FC Barcelona. De excentrieke Braziliaan hoopt dat daar vanaf komende zomer nog wedstrijden aan toegevoegd gaan worden. ,,Leo geniet op dit moment niet van het voetbal, dat voel en zie ik. Hij maakt deze sport speciaal, maar dat doet hij alleen wanneer hij zich goed voelt. Als dat het geval is, heeft de hele voetbalwereld daar baat bij. Volgens mij is hij totaal niet op zijn gemak in Parijs. Leo woonde op de beste plek ter wereld om te doen waar hij van houdt", zei Alves tegen ESPN. Zelf speelde hij van 2017 tot 2019 ook voor Paris Saint-Germain, maar half november keerde hij terug in Camp Nou. Met zijn karakter en ervaring is hij in de kleedkamer en op het veld een belangrijk verlengstuk van Xavi, die als rechtshalf jarenlang combineerde met Alves en Messi.

,,Leo zei altijd tegen me, waar zou je liever zijn dan hier in Barcelona? Ik heb op veel plekken gewoond, dus ik kan het weten. Er is geen betere plek dan hier. Toen we wisten dat hij wegging, stuurde ik hem dezelfde boodschap die hij mij stuurde toen ik in 2016 vertrok bij Barcelona", zei Alves, die zondagavond met FC Barcelona de Clásico bij koploper Real Madrid speelt.

,,Ik hoop dat hij terugkomt”, zegt Alves. ,,Ik hoop dat hij hier terugkomt om weer van dit alles te profiteren, van het mooie leven hier en van deze club. Iedereen die hier vertrekt heeft er vroeg of laat spijt van. Iedereen. Sommigen zeggen van niet omdat ze niet graag verliezen, maar iedereen die vertrekt heeft er spijt van. Omdat ze nergens beter af zijn dan hier.”

Paris Saint-Germain werd vorige week woensdag door Real Madrid uitgeschakeld in de Champions League, een prijs die de Franse topclub ondanks alle grote aankopen maar niet weet te winnen. Vier dagen later werd hij net als Neymar uitgefloten door het publiek in het Parc des Princes bij de 3-0 overwinning op Bordeaux.

Messi staat na 26 duels voor PSG op zeven goals, waarvan twee in de Ligue 1 en vijf in de poulefase van de Champions League. Hij gaf wel elf assists in de Franse competitie, waarin PSG op weg is naar de achtste landstitel in tien seizoenen. De 34-jarige Argentijn scoorde bij Barcelona liefst 672 keer in 778 wedstrijden. Zijn contract in Parijs loopt in de zomer van 2023 af.

