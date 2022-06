Daniil Medvedev niet op Wimbledon, wel in Rosmalen: ‘Ik kan er ook niets aan doen’

Daniil Medvedev hoopt deze week in Rosmalen weer te ‘genieten’ van tennis op gras. In tegenstelling tot de andere tennissers op de Libéma Open kan hij zich niet voorbereiden op Wimbledon, waar hij dit jaar niet welkom is.

Daniil Medvedev is ‘voor vrede’, maar de nummer 2 van de wereld is niet welkom op de populairste Grand Slam omdat hij Rus is. Wanneer hij door de pers in Nederland wordt gevraagd naar Wimbledon zucht de 26-jarige tennisser even en haalt hij zijn schouders op. ,,Ik kan er niks aan doen", legt hij uit. ,,Maar het is jammer. Ik houd van Wimbledon, het is natuurlijk een heel speciaal toernooi. Qua resultaten is het grappig genoeg nog mijn slechtste ‘slam’, dus ik wil er ook graag spelen om er een betere tennisser te worden. Want ik denk dat ik het potentieel heb om er ooit te winnen.”

Na de keuze van Wimbledon om spelers uit Rusland en Belarus uit te sluiten, besloten tennisorganisaties WTA en ATP op de grootste en bekendste Grand Slam van het jaar géén punten voor de wereldranglijst uit te delen. Voor sommige tennissers was dat direct een reden om in de voorbereiding enkele grastoernooien over te slaan. Zo koos Arantxa Rus ervoor het toernooi in Rosmalen te laten schieten. De 31-jarige tennisster besloot haar gravelseizoen te verlengen.

Voor hardcourtspecialist Medvedev, die in de vierde ronde van Roland Garros door Marin Cilic werd uitgeschakeld, was dat geen optie. ,,Ik heb er geen moment aan getwijfeld of ik op gras zou gaan spelen dit jaar", zegt hij. ,,Ik houd van tennis en ik wil spelen wat ik kan spelen, zo simpel is het eigenlijk. Het feit dat ik niet naar Wimbledon mag gaat daar niks aan veranderen.”

Dat het grasseizoen na drie kleinere toernooien eindigt in een Grand Slam-loze anticlimax, wil hij niet aan denken. Aan de politieke situatie wil hij zijn vingers het liefst niet meer branden, maar hij neemt wel de tijd om uit te leggen waarom. ,,Ik heb me nu vaak genoeg uitgesproken over de politieke situatie, en wil dat eigenlijk achter me laten en op mijn spel focussen.” En wat hij gaat doen tijdens Wimbledon? ,,Misschien een paar dagen vrij nemen. Of gewoon doortrainen met mijn coach en een nog betere tennisser worden.”

De motivatie om ook op gras de beste ter wereld te worden, lijkt bij de Russische wereldtopper alleen maar gegroeid. ,,Dit jaar speel ik drie grastoernooien en ik wil daar alles uithalen. Het is wel even wennen na acht weken gravel, want daarop stuitert de bal het hoogste, en op gras een stuk lager. Dat is fysiek en mentaal een uitdaging, dus ben ik een paar dagen eerder naar Nederland gekomen om me voor te bereiden. Zo kan ik weer wat zelfvertrouwen op het gras opbouwen en er plezier in krijgen.”

En plezier in Rosmalen dat kent Medvedev wel. Hij heeft naar eigen zeggen speciale herinneringen aan het Brabantse toernooi. ,,Ik pakte hier ooit mijn eerste overwinning in de ATP", vertelt hij. ,,Het toernooi is niet veranderd sinds de eerste keer dat ik hier kwam. Ik weet nog dat ik ook Alexander Zverev hier eens heb verslagen. Ik houd van de kalme sfeer die hier hangt en qua faciliteiten is het één van de beste toernooien om aan mee te doen.”

Die waardering is duidelijk wederzijds. In de bossen net buiten Rosmalen is maandagochtend flink veel publiek aanwezig, terwijl de grote namen pas later in de week in actie komen. Maar op het moment dat Nederlanders Gijs Brouwer en Suzan Lamers in actie zijn, staat het ook rijen dik achter een opening in het hek bij een baan waar Medvedev even staat te trainen. Afhankelijk van de regen start Medvedev woensdag of donderdag op het Brabantse gras, waar hij extra gedreven is om met de titel naar huis te gaan.

