Daniil Medvedev ten koste van landgenoot Karen Chatsjanov naar finale in Miami

In de finale neemt de als vierde geplaatste Medvedev het op tegen de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Italiaan Jannik Sinner. Medvedev haalde eerder deze maand ook de finale van het toernooi in Indian Wells. Hij verloor daarin in twee sets van Alcaraz. De 19-jarige Spanjaard nam toen door de zege op Medvedev de eerste plaats op de wereldranglijst over van de Serviër Novak Djokovic.

Medvedev begon in de halve finale sterk tegen zijn landgenoot. Hij pakte een voorsprong van 5-3 in de eerste set, maar moest hard werken om de winst in de tiebreak toch te pakken. In de tweede set nam Chatsjanov, de nummer 16 van de wereld, het initiatief over en trok de stand in sets gelijk. In de beslissende set liep Medvedev uit naar 5-2. Hij liet Chatsjanov dit keer niet meer terugkomen en besliste de partij met 6-3. Het was zijn 23e zege in zijn laatste 24 wedstrijden.