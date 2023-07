Danilo heeft miljoenentransfer naar Rangers te pakken, Feyenoord denkt aan Myron Boadu als vervanger

Het absurde contract voor Kylian Mbappé: 22 euro per seconde en meer dan Messi, Ronaldo én Benzema samen

Het hallucinante bedrag dat Kylian Mbappé (24) in Saoedi-Arabië kan verdienen is talk of the town. 700 miljoen euro in één jaar. Een bedrag dat zelfs de allergrootsten in hun sport, soms zelfs over hun hele carrière heen, doet verbleken.