Gehavend De Graafschap ontvangt beloften AZ

Vitesse-trainer Fraser hoopt op groen licht voor Rashica

15:53 ARNHEM - Trainer Henk Fraser hoopt op de vrijgave van Milot Rashica. De medische staf van Vitesse moet zaterdag beoordelen of de Kosovaar fit genoeg is voor het duel met Feyenoord in De Kuip. De aanvaller zit in elk geval wel bij de wedstrijdselectie van de Arnhemse club.