Danny Jansen laat enorme kansen op duel met Dimitri Van den Bergh liggen: The Mullet uitgeschakeld op WK

Jansen begon net als in de eerste ronde wel met een uitstekend gevoel aan het duel met de nummer achttien van de wereld. Engeland heeft Jansen in de harten gesloten en de fans gaven ‘Ruud Mullet’, zoals de Engelsen hem noemen, een warm welkom. Even leek dat de twintigjarige darter uit Holten ook vleugels te geven. Jansen wist Ratajski direct te breken in de eerste leg, maar vervolgens verviel de jongeling in dezelfde problemen als in de eerste ronde tegen Paolo Nebrida: het missen van dubbels.