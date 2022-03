Danny Makkelie krijgt woeste PSG-voorzitter op bezoek bij zijn kleedkamer: ‘Het is een schande’

Volgens de Argentijn had de Nederlander de gelijkmaker van Karim Benzema moeten afkeuren, wegens een overtreding op de keeper. Dat gebeurde niet. ,,En dat veranderde alles”, aldus Pochettino. ,,Hierdoor raakten wij de controle over de wedstrijd kwijt. Ik kan het niet begrijpen waarom hij niet floot en ik vergeef het hem ook niet. Het was een grote fout, een schande.”

Pochettino was niet de enige bij Paris Saint-Germain die woest was op de Nederlandse scheidsrechter. Volgens diverse Spaanse en Franse media stormden PSG-voorzitter Nasser Al Khelaïfi en technisch directeur Leonardo richting de kleedkamer van Makkelie na afloop van de wedstrijd. Onder meer AS en Marca hebben het arbitragerapport in handen gekregen waarin staat dat zowel de voorzitter als de technisch directeur van Paris Saint-Germain agressief gedragen hebben vertoond en de kleedkamer van Makkelie probeerden te betreden. ,,Toen de scheidsrechter hen vroeg te vertrekken, blokkeerden ze de deur en sloeg de voorzitter opzettelijk tegen de vlag van een van de aanwezigen.”

Voor de camera van Canal+ was Leonardo iets rustiger: ,,Dit is een harde klap. We willen geen excuses zoeken, maar de overtreding op Donnarumma veranderde alles. Het gooide heel de wedstrijd om. De beslissing was niet eerlijk en het is onmogelijk dat de VAR niet werd geraadpleegd. Dit was een sleutelmoment", aldus de technisch directeur die niet vooruitliep op een eventueel ontslag van Pochettino: ,,Dit is niet het moment om conclusies te trekken. We hadden de Champions League kunnen winnen en hebben nu tijd nodig om na te denken.”