Danny Noppert: ‘Als ik de UK Open kan winnen, waarom het WK dan niet?’

Met videoDanny Noppert heeft eenvoudig de derde ronde van het WK darts bereikt. The Freeze versloeg de 53-jarige Canadees David Cameron met 3-1 en staat daarmee in de derde ronde, een ronde die hij nog nooit overleefde. ,,Nee, dat geeft me niet meer druk”, aldus Noppert, die ook zijn wens om de Premier League te spelen nog maar eens herhaalde.

Nooit ging Noppert met zo veel vertrouwen naar een WK als dit jaar. De Fries is de nummer negen van de wereld en won dit jaar zijn eerste majortitel, de UK Open. ,,Als ik de UK Open kan winnen, waarom zou ik hier dan niet kunnen winnen? Ik vind het hier niet anders dan op de andere grote toernooien en die druk leg ik mezelf ook niet op. Het is overal hetzelfde: je moet overal goed presteren”, zo zei Noppert standvastig.

Het vertrouwen is dit jaar stevig toegenomen bij de Fries en voormalig wereldkampioen Mark Webster tipte Noppert zelfs als dark horse voor de wereldtitel. ,,Hij is een legende en ik vind het mooi dat hij dat zegt. Ik ga niet zeggen dat ik hier de titel ga winnen, maar ik geloof er zelf ook in. Het is mooi dat zulke mannen dat zeggen”, aldus een trotse Noppert.

Tegen Cameron ging het eenvoudig, hoewel de Canadees er in de derde set nog wel 2-1 van maakte. ,,Ik begon wat slap te denken”, erkende de nummer negen van de wereld. ,,Ik had te weinig adrenaline. Dit was geen speler waarvan ik dacht: ‘Die geeft me heel veel druk’.”

Nu dus de derde ronde voor The Freeze. De afgelopen drie jaar ging het steeds mis in die fase. Hij verloor achtereenvolgens van Kim Huybrechts, Dave Chisnall en Ryan Searle. Nu is de Schot Alan Soutar, die de als 24ste geplaatste Daryl Gurney uitschakelde, de opponent. ,,Nee, dat geeft me geen extra druk. Ik wil hier elke ronde winnen en als dat niet zo is, dan heeft de tegenstander beter gespeeld. Soutar is supergoed, maar niet goed genoeg…”

In tegenstelling tot Dirk van Duijvenbode is Noppert wel in zijn hoofd bezig met eventuele deelname aan de Premier League volgend jaar. Hij zei het vooraf al en hij herhaalde het nog maar eens: ,,Als ik hier de halve finale haal, kunnen ze niet om mij heen. Wie was ik zes jaar geleden? Nu sta ik in de top tien. Het is de droom van iedere darter om Premier League te spelen. Wie kan dat nou zeggen? Ik was er een keer in Ahoy Rotterdam bij als supporter. Dan is alles oranje, echt supermooi. Net zoals de Friese vlag me vanavond extra power gaf. Om daar eventueel zelf te staan… dat zou echt een bonus zijn.”

