Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode door bij Austrian Darts Open, Danny Jansen kansloos onderuit

Noppert schoot uit de startblokken tegen Clayton, die de openingsleg mocht beginnen. Met een tiendarter pakte The Freeze de voorsprong en na enkele missers van de Welshman in de derde leg werd het zelfs 3-0 voor de Nederlander. Die marge gaf Noppert, ondanks een fraaie 144-finish van Clayton, niet meer weg. Via dubbel twintig verzekerde Noppert zich van een plek in de kwartfinales in het Oostenrijkse Graz.



Met een gemiddelde van 104.28 en een finishpercentage van 46,2 procent zal The Freeze met vertrouwen richting zijn volgende partij gaan. In de kwartfinales wacht de Engelsman Joe Cullen, de nummer elf van de wereld.