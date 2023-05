Danny Noppert naar achtste finales, clash tussen Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode

Belgian Darts OpenDanny Noppert heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Belgian Darts Open, het zevende PDC Euro Tour-toernooi van het jaar. The Freeze was in de Oktoberhallen in Wieze te sterk voor de Engelsman Ted Evetts: 6-4.

In de zesde leg plaatste Noppert een break. De Nederlander liep uit naar 5-2, maar zag Evetts terugkeren tot 5-4. Via dubbel acht besliste Noppert de partij net voor een beslissende leg nodig was.



Noppert noteerde een gemiddelde van ruim 95, tegenover ruim 91 van Evetts. Ook het finishpercentage van de Nederlander was beter: vijftig procent om 25 procent. Morgen neemt Noppert het voor en plaats bij de laatste acht op tegen landgenoot Martijn Kleermaker of de Engelsman Nathan Aspinall.



(tekst gaat verder onder de tweet)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Raymond van Barneveld mag zich opmaken voor een duel met Dirk van Duijvenbode. Barney plaatste zich zonder al te veel problemen voor de laatste 32. In Wieze maakte de Hagenaar, nummer 31 van de wereld, vrijdagavond korte metten met nummer 15 James Wade (6-3).



Na een magere start won Barney vier legs op rij, waarna hij de klus professioneel klaarde. Van Barneveld speelt nu dus tegen Van Duijvenbode, die het afgelopen weekend in Leeuwarden nog lelijk ten val kwam. Aubergenius gaf aan te vrezen voor een zware blessure aan zijn kruisband, maar hij verschijnt desondanks toch aan de oche in België.

Ook Martijn Kleermaker en Damian Mol keren zaterdag terug aan de oche. Kleermaker won vrijdag met 6-4 van Ross Smit, Mol versloeg de Canadees Jeff Smith met 6-5. Voor Jermaine Wattimena en Richard Veenstra was het op dag 1 meteen klaar. Wattimena verloor van Andy Baetens (6-3), Veenstra van Bradley Brooks (6-3).

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode, die dus op Van Barneveld stuit, stromen net als Noppert pas vandaag in. Van Gerwen treft de Portugees José de Sousa en Kleermaker speelt tegen Nathan Aspinall. Mol was niet opgewassen tegen de Australiër Damon Heta: 3-6.



Voor Peter Wright begon de dag vervelend. De voormalige wereldkampioen uit Schotland raakte op de luchthaven in België zijn bagage én dus zijn pijlen kwijt. Via een dartsshop in Aalter werd Snakebite uit de brand geholpen, maar hij moet het tegen de Duitser Gabriel Clemens doen zonder zijn vertrouwde pijlen.

Programma zaterdag 6 mei:

Middagsessie (vanaf 13.00 uur)

Andrew Gilding - Andy Baetens 2-6

Rob Cross - Stefan Bellmont 6-4

Joe Cullen - Matt Campbell 3-6

Danny Noppert - Ted Evetts 6-4

Damon Heta - Damian Mol 6-3

Martin Schindler - Daryl Gurney 6-1

Ryan Searle - Gary Anderson

Jonny Clayton - Keane Barry



Avondsessie (vanaf 19.00 uur)

Nathan Aspinall - Martijn Kleermaker

Luke Humphries - Bradley Brooks

Dave Chisnall - Ricky Evans

Dirk van Duijvenbode - Raymond van Barneveld

Peter Wright - Gabriel Clemens

Michael van Gerwen - José de Sousa

Michael Smith - Dimitri van den Bergh

Josh Rock - Chris Dobey

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.