Danny Noppert stuurt Dirk van Duijvenbode naar huis, sprookje Berry van Peer eindigt in achtste finales

Met video Dit is het indrukwek­ken­de palmares van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel won zondag de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Eerder dit jaar zegevierde de Brabander jaar al in Milaan-San Remo. In 2020 en 2022 won hij de Ronde van Vlaanderen. Ook werd hij dit jaar voor de vijfde keer wereldkampioen veldrijden. Maar Van der Poel won nog (veel) meer. Dit is het indrukwekkende palmares van Mathieu van der Poel.