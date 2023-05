Danny Noppert verrast door landgenoot Gian van Veen bij European Darts Grand Prix

Mark van Bommel heeft kampioen­schap in eigen hand met Royal Antwerp: ‘Geen geheimen meer voor elkaar’

Mark van Bommel hoopt zondag met zijn Royal Antwerp FC tegen Royale Union Saint-Gilloise een beslissende slag te slaan in de race om het kampioenschap in België. Met nog twee wedstrijden te gaan in de kampioenspoule staan de clubs uit Antwerpen en Brussel gelijk in punten. ,,We hebben zondag een kans om het af te maken en zo’n kans moet je proberen te grijpen”, aldus de Nederlandse coach van de koploper.