Danny Noppert wint op WK van Canadese debutant: nu de ronde die hij nog nooit overleefde

Cameron kwam in de eerste ronde tegen Ritchie Edhouse knap terug van een 2-0 achterstand in sets en overleefde zelfs matchdarts, maar de Canadees had tegen Noppert weinig in de melk te brokkelen. Noppert nam eenvoudig een 2-0 voorsprong in sets en kreeg in de derde set al een matchdart, maar de focus leek soms even ver te zoeken bij de Fries. Edhouse profiteerde daarvan door er 2-1 in sets van te maken, maar verder dan dat liet Noppert het niet komen. Met 3-1 stapte Noppert als terechte winnaar het podium af.