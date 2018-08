Daverende verrassing: schoonspringster Van Duijn pakt goud op EK

Zilver voor Heemskerk op 100 meter vrije slag

17:54 Femke Heemskerk is bij de Europese kampioenschappen zwemmen als tweede geëindigd op de 100 meter vrije slag. De Nederlandse hoefde in Glasgow alleen de Zweedse Sarah Sjöström voor zich te dulden: 52,93 om 53,23. Het brons ging naar de Française Charlotte Bonnet in 53,35.