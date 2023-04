Dayot Upamecano de gebeten hond na negatieve rol tijdens Manchester City tegen Bayern: ‘Je zou bijna denken dat hij kleurenblind is’

Kicker zag Upamecano ‘een opmerkelijke misser’ begaan bij de tweede treffer van Manchester City. „Een individuele fout bracht de beslissing. Upamecano verloor de bal aan Jack Grealish, waardoor City de 2-0 maakte.” In de minuten daarna leek Upamecano flink aangeslagen en leverde hij opnieuw diverse ballen in op een gevaarlijke positie. BILD sprak dan ook van ‘een horroravond’ voor de verdediger.

„Bayern-verdediger Upamecano leverde een catastrofale prestatie in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen Manchester City. Het tweede doelpunt was zijn schuld en de Fransman straalde vrijwel continu pure onzekerheid uit.” Niet alleen de Duitse media waren kritisch op Upamecano, maar ook in het buitenland werd hij als dissonant aangestipt.

Quote Het onverklaar­ba­re spel van de centrale verdediger was de ondergang van Bayern München Mundo Deportivo

„Het onverklaarbare spel van de centrale verdediger was de ondergang van Bayern München”, luidde het harde oordeel van Mundo Deportivo. „Ook al droeg hij het shirt van Bayern, als toeschouwer zou je bijna denken dat hij kleurenblind was omdat hij in veel situaties een speler in het blauw aanspeelde.”

Het Engelse Daily Mail vermoedt dat nonchalance Upamecano parten speelde. „De verschrikkelijke blunder van Dayot Upamecano bezorgde City hun tweede doelpunt tegen Bayern. Upamecano dribbelde nonchalant uit de verdediging en Jack Grealish nam de bal van hem over. Vijf seconden later stond het al 2-0. Een verschrikkelijke fout van Upamecano die City een duidelijke overwinning op Bayern bezorgde.”

Quote Hij maakte een paar fouten te veel. Thomas Tuchel

Sky Sports deelde een 4 uit aan de Bayern-speler. „Ruben Dias heeft Dayot Upamecano laten zien hoe hij onder druk moet verdedigen.” En ook het Franse RMC Sport houdt Upamecano verantwoordelijk voor de nederlaag. „Upamecano ging verschrikkelijk in de fout. Hij was verantwoordelijk voor het onvergeeflijke balverlies op 25 meter voor zijn eigen doel.”

Tuchel kritisch, maar realistisch

Na afloop was er veel verbazing over het feit dat zijn trainer Thomas Tuchel Upamecano liet staan. Op de persconferentie erkende hij echter wel dat de Fransman ongelukkig speelde. „Hij maakte een paar fouten te veel. Er waren twee of drie situaties waarin hij een beetje concentratie miste bij risicovolle beslissingen. Dat mag nooit gebeuren op dit niveau en op dit deel van het veld, maar daar leert hij wel van. We zijn niet boos op hem, hij is nog jong en zal nog fouten maken. Maar in een wedstrijd van dit niveau moet je foutloos spelen om resultaat te behalen.”

Nathan Aké bewierookt

De buitenlandse media waren een stuk coulanter voor Upamecano’s partner in crime De Ligt. Maar de echte complimenten gingen uit naar een andere Nederlander. Nathan Aké speelde andermaal een sterk duel, zo zag ook de BBC. „Manchester City verdedigde met veerkracht en Aké gaf zijn uitstekende seizoen een goed vervolg met een foutloos optreden.”

Bij Sky Sports kreeg Aké een 8. „Het optreden van Aké werd gekenmerkt door Coman, die in de openingsfase van de wedstrijd geen centimeter kreeg en daardoor vlak voor rust van kant wisselde. Aké had in de eerste helft een cruciale onderschepping toen Joshua Kimmich Leroy Sané wilde wegsturen. De verdedigende scherpte van City is niets zonder Aké in dit team.”

Ook Manchester Evening News was onder de indruk van de Nederlander. Daar kreeg hij zelfs een 9. „Wat een seizoen maakt hij door. Nam iedere keer de juiste beslissing achterin en bedreigde aanvallen Bayern-doelman Yann Sommer.”

