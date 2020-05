De afschuwelijke stadionbrand van Bradford City

video Graafschap-fan Rene hoeft het voetbalsta­di­on niet te missen, hij heeft er één in z’n achtertuin

8:15 De komende maanden zitten de voetbalstadions nog op slot. Mogelijk wordt er in 2020 helemaal niet meer voor publiek gespeeld. Graafschap-supporter Rene van Uem (52) uit Gaanderen hoeft alleen maar zijn achterdeur uit te lopen om even dat stadiongevoel terug te halen. Hij bouwde de afgelopen jaren een mini-voetbalstadion in zijn achtertuin.