De beste trainer van de regio: 'Stond ik in mijn eentje te juichen, wat een kick'

15 zeges in 5 seizoenen: 'Ik stop er al mijn energie in'



In vijf jaar won Ton Heijmans slechts vijftien duels. 80 procent van zijn wedstrijden verloor hij. De 56-jarige Groesbekenaar kent de cijfers. Het lot van een trainer in de kelder van de kelderklasse. Vier jaar werkte Heijmans bij het toenmalige zaterdagteam van Germania (2010-2014) in de vierde klasse en sinds vorig jaar bij zondagvijfdeklasser DVSG.



,,Mensen vragen weleens hoe het is om steeds te verliezen. Maar voor mij ligt de nadruk op de individuele aspecten. Ik werk graag met mensen die inzet tonen en willen leren. Bij DVSG zijn bijna alle jongens er elke training. Als het mij lukt om er één of twee hogerop te helpen, dat ze straks bij Germania voetballen of zo. Dát is mijn kampioenschap."



Heijmans voetbalde zelf op hoog niveau. Als jeugdspeler zat hij bij de Nederlandse selectie onder 17 jaar. ,,Ik heb de andere kant meegemaakt, maar ik werk graag op dit niveau. Als trainer moet je weten waar je mee bezig bent, wat er mogelijk is. Als niemand zich druk maakt om deze jongens, dan leren ze toch nooit wat? Van de groep bij DVSG zeiden ze dat ze alles met dubbele cijfers zouden verliezen. Nou, we hebben al twee keer gewonnen en verliezen steeds met klein verschil. En die jongens zijn zo leergierig, dat vind ik fantastisch."



Heijmans, die als assistent-trainer ook in de top van het amateurvoetbal werkte, benadrukt dat een positieve aanpak daarbij het belangrijkste is. ,,Ook na een paar nederlagen. Wat hebben zij eraan als ik steeds benoem wat er slecht ging? Ik sta er op de trainingen tussenin. Doe volop mee, stop er al mijn energie in. Na afloop ben ik steeds ramkapot, maar ik sta er echt met zó veel plezier."