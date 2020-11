De Boer geniet van Oranje: ‘Memphis zat duidelijk goed in zijn vel’

Oranje haalde met name het eerste half uur een goed niveau, zag De Boer. ,,We speelden in een hoog tempo, met veel beweging en diepgang. Daar had de tegenstander heel veel moeite mee. Waarom we niet altijd zo spelen? Als we dat allemaal wisten, was ik waarschijnlijk de beste trainer van de hele wereld. We hebben als staf aangegeven dat de eerste twintig minuten vol gas gegeven moest worden om meteen het verschil te maken. Alles in een hoog tempo, ook met ingooien en vrije trappen. Dat hebben we fantastisch gedaan.”

Lees ook PREMIUM Dit zijn de rapportcijfers van Oranje

De Boer genoot in het bijzonder van Memphis Depay. De aanvaller begon op papier als linksbuiten, maar was continu aan het zwerven en maakte een sterke indruk. En dat terwijl hij het liefst in de spits speelt. Memphis voelde zich heel lekker op links, dat zag je ook aan zijn spel. Hij zat duidelijk goed in zijn vel. Hij is heel goed op links en dat is hij ook in de spits of in een tweespitsensysteem. Wat dat betreft is hij heel multifunctioneel”, loofde de bondscoach de Olympique Lyon-speler.

‘Een lange bal is helemaal niet smerig’

Luuk de Jong was opnieuw de centrumspits bij Oranje, een bewuste keuze van De Boer. De bondscoach vindt namelijk dat De Jong zijn ploeg een extra optie geeft, al moeten de spelers daar nog aan wennen. ,,Ik heb ook aangegeven dat een lange bal op Luuk helemaal niet smerig is als je er even niet doorheen komt. Dan kan je de tweede bal opvangen en sta je al bij de zestien. In Nederland wordt daar altijd gek over gedaan, de spelers moeten er ook aan wennen. Maar ik vind dat niet erg, het kan heel nuttig zijn.”

De bondscoach zag na de overwinning, die Oranje de koppositie in zijn groep in de Nations League opleverde, nog genoeg ruimte voor verbetering. Zo had hij graag meer goals gezien. ,,Jammer dat er geen VAR was, anders was het 3-0 geweest, want Luuk stond geen buitenspel. Gini heeft nog twee kansen gehad en andere spelers ook nog wat mogelijkheden. We hebben onszelf toen niet beloond.”

Toch overheerste het goede gevoel bij De Boer, die als bondscoach zijn eerste zege boekte met Oranje. ,,Natuurlijk wacht je als bondscoach op je eerste overwinning. We kunnen onszelf nog steeds plaatsen voor de eindronde van de Nations League. We staan nu eerste, dus dat is ook lekker. Het was gewoon een belangrijke wedstrijd. Als nummer één ontwijk je toch een paar heel grote landen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.