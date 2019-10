De Boer mist finale competitie VS met Atlanta

Nadal wint in Parijs eerste duel sinds de US Open

30 oktober Rafael Nadal heeft op het masterstoernooi van Parijs zijn eerste officiële wedstrijd sinds de US Open tot een goed einde gebracht. De Spanjaard, die het indoortoernooi in Frankrijk nog nooit wist te winnen, voorkwam in de tweede ronde een stunt van de Fransman Adrian Mannarino: 7-5 6-4.