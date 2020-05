De dag dat Ronaldinho het stokje overgaf aan Messi

De wereld moet het nu al bijna twee maanden zonder Lionel Messi stellen. Geen onnavolgbare dribbels, geen achteloze hattricks, geen mistroostige blikken naar scheidsrechter of medespelers. Geen gewandel rond de middencirkel. Geen gemene steekballetjes. Geen puntgave vrije trappen. Er zijn in de coronacrisis natuurlijk grotere drama’s te benoemen, maar een onverwachte Messi-sabbatical is niet iets om lichtzinnig over te doen.

Het wordt allemaal nog erger als je in ogenschouw neemt dat de 32-jarige Argentijn vóór de coronastop al in de nazomer van zijn loopbaan verkeerde. Ons wordt misschien wel de vroege herfst onthouden, de wereld zal nooit weten hoe mooi de bladeren gekleurd hadden. In dit stadium van een carrière telt elke seconde.