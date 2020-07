De dubieuze finale hinkstapsprong van de Spelen in Moskou

Het is inmiddels veertig jaar geleden, maar Ian Campbell kan er nog steeds kwaad over worden. Op 24 juli 1980 was de Australiër topfavoriet tijdens de olympische hinkstapsprongfinale in Moskou. Zijn gevaarlijkste tegenstander was Joao Carlos de Oliveira, de wereldrecordhouder uit Brazilië. Beide mannen waren die dag in bloedvorm, maar bij negen van hun twaalf pogingen stak de Russische jury een rode vlag op. Ongeldig.