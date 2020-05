De flater van de PSV-omroeper bij het afscheid van Ronald Waterreus

Ronald Waterreus trotseerde vele stormen bij PSV. Een Limburger in Brabant met de lijfspreuk van een Zeeuw. In 1994 kwam de doelman naar Eindhoven, als tweede keus achter Stanley Menzo, maar die rollen werden snel omgedraaid. Na enkele maanden moest trainer Aad de Mos het veld ruimen voor Dick Advocaat, en die sommeerde Waterreus het fort te bewaken. Tevreden stopte ‘Reus’ de eerste scalp in zijn rugtasje.

In de zomer van 1997 werd Waterreus opnieuw naar de bank verwezen, want PSV had de Duitser Georg Koch als eerste keeper aangetrokken. Een vergissing. Van PSV, maar ook van Koch. Na slechts drie wedstrijden en een handvol intimiderende blikken van Waterreus op de training, droop Koch met de staart tussen de benen af en stond de Limburger weer tussen de palen. Enkele jaren later zou joggingbroek-Joegoslaaf Ivica Kralj min of meer op hetzelfde recept getrakteerd worden. In 2002 deed de jonge Jelle ten Rouwelaar nog een voorzichtige poging Waterreus uit het eerste elftal te houden, maar na één wedstrijd was ook die concurrentiestrijd beslecht.