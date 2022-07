De Graafschap denkt na over terugkeer Benschop

De Graafschap denkt na over een terugkeer van Charlison Benschop (32). De spits is bij Fortuna Sittard na de komst van Burak Yilmaz op het tweede plan geraakt.

Benschop, die volgende maand 33 jaar wordt, speelde al eerder een half jaar voor De Graafschap. In het seizoen 2018-2019 kwam hij in de winterstop over van het Duitse FC Ingolstadt. In vijftien wedstrijden scoorde Benschop vijfmaal voor de Doetinchemmers, maar hij kon degradatie niet verhinderen. In de finale van de play-offs ging het mis tegen Sparta.

Daarna speelde Benschop voor FC Groningen en voor Apollon Limassol op Cyprus. In januari van dit jaar lijfde Fortuna Sittard hem in tot juni 2023. De aanvaller is nu echter alweer overbodig, omdat de Limburgers de Turkse topspits Burak Yilmaz hebben ingelijfd.

Voor technisch manager Peter Bijvelds van De Graafschap is het belangrijk om een goede keuze te maken als het gaat om een nieuwe spits. Hij zoekt een scorende spits die ook nog eens transfervrij is. En die zijn er niet zoveel. De Graafschap richtte het vizier al op Kevin van Veen van het Schotse Motherwell, maar dat liep op niets uit. Ook sprak Bijvelds met de transfervrije Mario Bilate, maar dat is alweer weken geleden.