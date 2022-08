De Graafschap geeft hoop op Sylla Sow nog niet op

Aankoop Riechedly Bazoer wegens ziekte nog niet mee met AZ naar Conference Lea­gue-du­el in Schotland

De gisteren aangetrokken Riechedly Bazoer maakt donderdagavond in Schotland in elk geval niet zijn debuut voor AZ. De Alkmaarders spelen dan de uitwedstrijd tegen Dundee United in de een na laatste kwalificatieronde van de Conference League.

3 augustus