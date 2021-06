De Graafschap heeft nog steeds geen trainer en pas 15 contractspelers

De Graafschap ontsloeg op 19 mei trainer Mike Snoei, nadat hij promotie naar de eredivisie was misgelopen. Een maand later is er nog geen opvolger gevonden. De Doetinchemse club zette in eerste instantie vol in op Adrie Poldervaart, assistent-trainer bij FC Groningen. De deal mislukte vorige week maandag vanwege de te hoge afkoopsom (100.000 euro) die technisch directeur Mark Fledderus van FC Groningen wilde ontvangen. De Graafschap hoopte daarna dat FC Groningen alsnog water bij de wijn zou doen, maar dat is niet gebeurd.