De Graafschap: herstel tegen Willem II en wachten op spelers 30 en 31; McCausland langer op proef

Het gevoel was een stuk beter dan na de kansloze 1-3 nederlaag in de vorige oefenwedstrijd tegen de Duitsers van Rot Weiss Oberhausen. ,,Dit was veel beter”, zei aanvoerder Siem de Jong (33) die het eerste uur speelde. ,,Het was fysiek ook een goede wedstrijd. We zetten wel stappen. De trainer roept veel en heeft duidelijk een idee hoe hij wil spelen.”