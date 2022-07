De Graafschap kansloos tegen Rot Weiss Oberhausen

De Graafschap is nog lang niet klaar voor de start in de Keuken Kampioen Divisie. Dat lieten de Duitsers van Rot Weiss Oberhausen zaterdag in een oefenduel in Aalten zien: 1-3.

,,Ik had gehoopt dat we iets verder waren, maar eerlijk gezegd had ik dit wel verwacht", zei De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart na de terechte nederlaag. ,,Er is nog veel werk te verrichten.”

Hoewel Rot Weiss Oberhausen op het vierde niveau in Duitsland (Regionalliga) acteert, waren de Duitsers op alle vlakken verder dan De Graafschap. Vooral qua fitheid liepen de Superboeren ver achter. Niet heel gek, want Rot Weiss Oberhausen is al een stuk verder in de voorbereiding.

,,Ook in het eerste uur, toen we met veel ervaren jongens speelden, was het toch de jongens tegen de mannen", aldus Poldervaart.

In de oefenwedstrijd van tweemaal een uur kreeg De Graafschap amper kansen en dat moet Poldervaart wel zorgen baren. De Duitsers kwamen al snel op voorsprong. De uitstekend leidende scheidsrechter Jeroen Sanders legde de bal na elf minuten op de stip. Doelman Hidde Jurjus keerde de strafschop van Kreyer, maar was kansloos op de rebound van Lunga: 0-1.

Daarna bleef Rot Weiss Oberhausen de beste kansen creëren. Donkor schoot op de lat en miste daarna nog een grote kans op de 0-2.

Haen redt eer

De tweede Duitse goal viel toch in de tweede helft van zestig minuten. In de 76ste minuut krulde Heinz een vrije trap prachtig achter de ingevallen doelman Mees Bakker. In de 80ste minuut kopte aanvoerder Propheter de 0-3 binnen en pas daarna kon De Graafschap via Devin Haen de eer redden: 1-3.

De Achterhoekers spelen de volgende oefenwedstrijd op vrijdag 15 juli tegen Willem II. Deze wedstrijd is besloten en dus niet voor publiek toegankelijk.

Opstelling De Graafschap in eerste uur: Jurjus, Schouten (50. De Logt), Fortes, Schenk, Buttner (50. Willemsen), Schuurman, De Jong (50. Önal), Neghli, Acheffay, Gravenberch, Bouihrouchane.