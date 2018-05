De Graafschap na thriller terug in eredivisie

In de 69ste minuut kwam De Graafschap tegen de verhouding in toch op een voorsprong. Salasiwa maakte net buiten de zestien een overtreding en Daryl van Mieghem schoot de vrije trap op de paal. De rebound was daarna voor Fabian Serrarens: 2-1.



Almere City FC gooide daarna alles op de aanval, maar er zat weinig structuur meer in het spel van de gasten uit Flevoland. Met Frank Olijve en Kevin van Diermen bracht trainer Henk de Jong meer defensieve zekerheid in de ploeg.



In blessuretijd kreeg Almere City FC nog een vrije trap en ging zelfs doelman Kramer mee naar voren, maar werd de inzet van de lijn gehaald. Even later floot Makkelie af, zodat het feestgedruis losbarstte in de Achterhoek.