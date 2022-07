De Graafschap: nog bergen werk te verzetten

Ook al heeft De Graafschap er pas zeventien dagen opzitten in de voorbereiding, de kansloze nederlaag in Aalten tegen de topfitte Duitsers - die slechts op het vierde niveau acteren - was best pijnlijk. Toen De Graafschap-trainer Poldervaart zijn collega Mike Terranova vroeg of hij gegevens had over het aantal gelopen (sprint)meters van zijn spelers, moest die ontkennend antwoorden. Geld voor GPS-vesten hebben ze in Oberhausen niet. De begroting bedraagt slechts 2,85 miljoen euro.