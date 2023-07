De Graafschap onderuit bij MSV Duisburg; Brittijn weer geblesseerd

De Graafschap begon aan de wedstrijd in het stadion van VFB Homberg, waar 2250 toeschouwers waren, zonder basisspelers Alexander Büttner en Rio Hillen. Beiden zijn geblesseerd. Daar kwam in de tweede helft Philip Brittijn bij. De Winterswijkse middenvelder was een week geleden geblesseerd geraakt aan zijn enkel. Hij maakte na rust zijn rentree, maar moest na tien minuten het veld alweer verlaten.

De Graafschap had het in de openingsfase moeilijk tegen MSV Duisburg, dat uitkomt in de 3. Bundesliga. Nadat doelman Mees Bakker in de derde minuut onder de bal doorliep had Niklas Kölle de score moeten openen, maar raakte voor een leeg doel de paal.

In de zesde minuut was Kölle wel succesvol: 1-0. Even later had het zomaar 2-0 kunnen staan, maar schoot Joshua Bitter op de lat boven Bakker.

Uithaal

Uit het niets kwam De Graafschap in de veertiende minuut langszij. Met een prachtige uithaal liet Lion Kaak MSV-doelman Vincent Müller kansloos.

Daarna kwam De Graafschap wat beter in de wedstrijd, zonder veel kansen te creëren. In de tweede helft wisselde De Graafschap-trainer Jan Vreman dat het een lieve lust was en ook bij de Duitsers kwamen veel nieuwe spelers.

Beide ploegen kregen nog kansen, maar alleen de thuisclub scoorde nog. Alaa Bakir speelde zich in de 73ste minuut knap vrij en gaf Mees Bakker het nakijken: 2-1.

MSV Duisburg-De Graafschap 2-1 (1-1). 6. 1-0 Kölle, 14. 1-1 Kaak, 73. 2-1 Bakir.

Opstelling De Graafschap: Bakker; Fortes, Lammers, Schenk, Schoppema; Kaak (63. Wevers), Yadir (46. Btittijn, 57. Hassan), Warmerdam (78. Hardeman); Onal (78. Van der Heiden), Haen (46. Raterink), Van Gilst (70. Bouihrouchane).