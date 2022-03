De Graafschap ontslaat Reinier Robbemond

Omdat het daarnaast intern niet boterde met de trainer, besloten directie en raad van commissarissen dat er geen basis meer was voor een verdere samenwerking. Robbemond was slechts dertig wedstrijden trainer van De Graafschap. Daarin haalde hij 47 punten. De inwoner van Heerhugowaard had nog een contract tot juni 2023 en dat zal moeten worden afgekocht.

‘Niet over één nacht ijs gegaan’

,,Dit was een hele moeilijke beslissing en we zijn hierin zeker niet over één nacht ijs gegaan”, aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp in een officiële verklaring.

,,Met de aanstelling van Reinier sloegen we afgelopen zomer een nieuwe weg in. Aanvankelijk merkten we ook de gewenste frisse wind, alleen in de voorbije maanden stokte de ontwikkeling. We hebben veel waardering voor de inzet, kennis en kunde van Reinier, alleen zijn van mening dat hij niet langer meer voor De Graafschap de beste hoofdtrainer is. Daarin moeten we eerlijk zijn en die boodschap hebben we overgebracht.”