De Graafschap start play-offs vol vertrouwen op volle Vijverberg tegen FC Eindhoven

Inmiddels zijn er al 9.000 kaarten verkocht voor de wedstrijd van maandagavond tegen FC Eindhoven, de nummer 3 van de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders presteerden dit seizoen veel stabieler dan De Graafschap, maar zijn zeker geen angstgegner voor de ploeg van Vreman. Op De Vijverberg werd het dit seizoen 0-0 en in Eindhoven wonnen de Superboeren in maart met 2-1.

Vreman, die in 2015 met De Graafschap ook via de play-offs promoveerde, verwacht niet veel wijzigingen door te voeren in vergelijking met de laatste competitiewedstrijd in Amsterdam tegen Jong Ajax die in 1-1 eindigde.