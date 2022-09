De Graafschap-trainer Poldervaart dubt over opstelling, Siem de Jong terug in selectie voor duel met Roda JC

Podcast Vuelta | ‘Evenepoel heeft de polemiek aan zijn kont hangen’

Thijs Zonneveld, Michiel Elijzen en Hidde van Warmerdam bespreken de laatste dagen in de Vuelta. Remco Evenepoel liet heel België juichen door de eindzege te pakken, en Primoz Roglic besloot nog wat te zeggen over zijn valpartij. Deze onderwerpen passeren de revue in de podcast van In Het Wiel:

10 september